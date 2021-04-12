Сильное землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано у берегов Камчатки

Петропавловск-Камчатский, 12 апреля. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в 101 километре от Петропавловска-Камчатского, передает портал камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.

По имеющимся данным, жители Петропавловска-Камчатского и Вилючинска пожаловались на подземные толчки. Сообщается, что их сила достигала трех баллов. По заявлению филиала, очаг землетрясения залегал на глубине 59 километров.

Жертв при толчках среди населения региона нет. Разрушений стихия за собой не повлекла, пишет RT.

Недавно похожее происшествие случилось в Иркутске. Горожане сообщили о сильных подземных толчках. Как выяснилось позже, эпицентр землетрясения находился в Монголии.