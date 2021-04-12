Мама двоих сыновей Яна Рудковская захотела дочку

Москва, 12 апреля. Жена фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская регулярно радует поклонников фотографиями детей в соцсетях. В Instagram она делится подробностями из жизни своей семьи и планами.

Рудковская опубликовала серию снимков, на которых ее старший сын нянчится с младшим братом, который лежит в коляске. После рождения малыша такие фотографии в профиле продюсера стали довольно частыми.

«Нянчимся, счастливы и хотим еще девочку. А вдруг мечты сбываются», — написала Рудковская.

Поклонники поддержали идею звезды и пожелали удачи. Они также отметили, что «девочка — это ювелирная работа», поэтому нужно постараться. Некоторые комментаторы заявили, что бог обязательно подарит семье девочку. Эти заявления вызвали спор среди юзеров.

«При чем тут бог? Церковь осуждает суррогатное материнство. В ее жизни главное — деньги, она на них и купит девочку, любой каприз», — отметил фолловер.

Пользователи Сети ранее раскритиковали Рудковскую за демонстрацию сумки от Dior за 300 тысяч рублей. Они заметили, что рядом с продюсером все вещи сразу же кажутся дешевыми.