Вероника Кудерметова завоевала первый одиночный титул на турнирах WTA

Чарлстон, 12 апреля. Российская теннисистка Вероника Кудерметова в финальной встрече турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Чарльстоне одолела спортсменку из Черногории Данку Ковинич.

Поединок продолжался чуть больше полутора часов и завершился со счетом 6:4, 6:2, передает RT. Таким образом, Кудерметова впервые в карьере стала победительницей турнира WTA в одиночном разряде, бюджет которого составляет более 565 тыс. долларов. При этом россиянка занимает лишь 38-е место в рейтинге.

Недавно в Северной столице состоялся теннисный турнир St. Petersburg Ladies Trophy. Его победительницей стала Дарья Касаткина, для которой этот титул стал четвертым в профессиональной карьере. В финале она одолела Маргариту Гаспарян.