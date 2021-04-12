Рассекреченный Белый Орел в «Маске» восхитил Валерию

Москва, 12 апреля. Судьи шоу «Маска» поразились мастерству певца Марка Тишмана вводить в заблуждение. Как только стала известна личность Белого Орла, певица Валерия не смогла сдержать эмоций.

Члены жюри выдвинули около десяти версий по поводу участника, который скрывался под маской Белого Орла. Но ни одна из них не была верной. Как только Марка Тишмана рассекретили, он не только поблагодарил проект за полученный опыт, но и раскрыл детали своей маскировки.

«Моя задача была — петь разными голосами. Я ни разу не спел своим голосом. А ночами я просыпался от того, что мне сводило ноги судорогой, поскольку по сцене я ходил на полусогнутых, чтобы казаться ниже», — отметил артист.

Для исполнителя «Маска» оказалась больше, чем просто шоу. Он пел в разных тональностях, и участие в проекте он сравнил с «ярким светом». Маскировка Марка Тишмана сразила певицу Валерию. Она признала его выступления «грандиозными» и «нереальными».

«Это грандиозная твоя победа. Реально, ты всех нас сделал. Ты замаскировался просто нереально», — восхитилась Валерия.

Переживания на проекте не дают Валерии покоя даже во сне. Певица стала спать хуже и ждет окончания «Маски». Но одновременно с этим атмосфера на проекте ей нравится и приносит удовольствие.