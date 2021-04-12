Принц Филипп незадолго до смерти дал наставления наследнику Чарльзу

Лондон, 12 апреля. Герцог Эдинбургский Филипп перед смертью попросил своего старшего сына принца Чарльза позаботиться о матери и возглавить королевскую семью.

В последние дни жизни принц Филипп находился в лондонской больнице, где его навестил сын. Там принц Уэльский получил наставления от отца, который хотел, чтобы он позаботился о семье, рассказало издание The Sun со ссылкой на королевского биографа Роберта Джобсона.

Внук Герцога Эдинбургского принц Гарри проживает в США. Он бросил беременную жену, чтобы приехать на похороны к дедушке.