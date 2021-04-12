Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Принц Филипп незадолго до смерти дал наставления наследнику Чарльзу

Принц Филипп незадолго до смерти дал наставления наследнику Чарльзу

Лондон, 12 апреля. Герцог Эдинбургский Филипп перед смертью попросил своего старшего сына принца Чарльза позаботиться о матери и возглавить королевскую семью.

В последние дни жизни принц Филипп находился в лондонской больнице, где его навестил сын. Там принц Уэльский получил наставления от отца, который хотел, чтобы он позаботился о семье, рассказало издание The Sun со ссылкой на королевского биографа Роберта Джобсона.

Внук Герцога Эдинбургского принц Гарри проживает в США. Он бросил беременную жену, чтобы приехать на похороны к дедушке.

Новости партнеров