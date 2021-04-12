Вильфанд рассказал о потеплении в ближайшие дни в Центральной России

Москва, 12 апреля. Погода в регионах ЦФО порадует жителей городов в ближайшие дни. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, потепление связано с влиянием антициклона. Центральная Россия в данный момент приходится на его восточную периферию, где царствуют теплые южные ветра, сказал Вильфанд в интервью ТАСС. Метеоролог объяснил резкое потепление в регионах ЦФО появлением энергетически мощного солнца.

«Солнечные лучи сейчас очень энергетически насыщенные. В конце августа примерно такая же энергия лучей, как сейчас», — пояснил Вильфанд.

Недавно Гидрометцентр рассказал о понижении температуры воздуха в центре европейской части России во второй половине следующей недели. С четверга погода станет пасмурной и местами дождливой.