Необъяснимая усталость может быть признаком рака кишечника

Лондон, 12 апреля. Девять симптомов могут сигнализировать об онкологическом заболевании кишечника. Среди признаков рака встречается анемия и необъяснимая усталость, рассказали британские медики.

О наличии смертельно опасного заболевания могут говорить головокружение, одышка и боли в спине и животе, а также резкая потеря веса. Помимо этого, стоит насторожиться при диарее или запоре, которые продолжаются более трех недель.

Среди особо неприятных симптомов рака кишечника может встречаться кровотечение из заднего прохода и ощущение, что кишечник опорожнился не полностью. При возникновении каких-либо признаков следует незамедлительно обращаться к врачу.

Ранее ученые выяснили, что водная бактерия, которая содержится в рыбе, может помочь в разработке лекарства от рака. Инфекция не может заразить человека, но от нее страдают обитатели вод.