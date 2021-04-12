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Необъяснимая усталость может быть признаком рака кишечника

Необъяснимая усталость может быть признаком рака кишечника

Лондон, 12 апреля. Девять симптомов могут сигнализировать об онкологическом заболевании кишечника. Среди признаков рака встречается анемия и необъяснимая усталость, рассказали британские медики.

О наличии смертельно опасного заболевания могут говорить головокружение, одышка и боли в спине и животе, а также резкая потеря веса. Помимо этого, стоит насторожиться при диарее или запоре, которые продолжаются более трех недель.

Среди особо неприятных симптомов рака кишечника может встречаться кровотечение из заднего прохода и ощущение, что кишечник опорожнился не полностью. При возникновении каких-либо признаков следует незамедлительно обращаться к врачу.

Ранее ученые выяснили, что водная бактерия, которая содержится в рыбе, может помочь в разработке лекарства от рака. Инфекция не может заразить человека, но от нее страдают обитатели вод.

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