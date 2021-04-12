«Орел» Марк Тишман раскрыл секреты своего участия в «Маске»

Москва, 12 апреля. Певец Марк Тишман скрывался под костюмом Белого Орла на шоу «Маска». За девять выпусков проекта музыкант получил уникальный опыт.

Девятый выпуск ТВ-шоу «Маска» вышел в эфир 11 апреля на телеканале НТВ. Как только Марка Тишмана рассекретили на всю страну, он сразу же решил поделиться своими эмоциями от участия в проекте с подписчиками в Instagram.

«Это было приключение приключений! Спасибо, «Маска»! За девять программ я спел басом, тенором, фальцетом, микстом, сипом и хрипом, но ни разу не спел своим голосом», — отметил певец в своем Instagram.

Марк Тишман старался отвести внимание жюри от «своей индивидуальности» и делал все возможное, чтобы его не узнали. Он поблагодарил всех создателей «Маски» и попросил прощения у друзей и близких за молчание. Ему приходилось говорить, что едет на съемки сериала.

«Спасибо моему «Орлу» — я очень полюбил тебя. Я буду скучать, Орел», — написал Тишман.

Напряженная атмосфера на шоу «Маска» негативно сказывается на здоровье члена жюри, певицы Валерии. Артистка призналась, что из-за проекта не может спокойно спать несколько дней, но и наблюдать за творчеством выступающих ей нравится.