Палата представителей США проведет голосование по репарациям для афроамериканцев

Демократы Палаты представителей назначили дебаты и голосование по репарациям для чернокожих американцев. Председатель Судебного комитета Джерри Надлер отмечает, что данный законопроект приблизит страну к расовому пониманию и прогрессу.

Палата представителей назначила в Судебном комитете обсуждение и голосование по законопроекту о репарациях для афроамериканцев. Проект предусматривает создание комиссии по изучению репараций. Если комитет его поддержит, то этот вопрос поднимется в Палате представителей впервые с 1989 года. Ныне покойный представитель штата Мичиган Джон Коньерс почти 30 лет пытался внести в Палату представителей закон о возмещении ущерба чернокожему населению.

Председатель комитета и член Демократической партии Джерри Надлер заявил, что данная мера, против которой активно выступают республиканцы, «не направлена на разделение» США. По его словам, законопроект «приблизит страну к расовому пониманию и прогрессу».

«Сегодня мы все еще живем с расовым неравенством в доступе к образованию, здравоохранению, жилью, страхованию и другим социальным благам, которые непосредственно связаны с разрушительным наследием рабства и спонсируемой правительством расовой дискриминации», — подчеркнул Надлер в своем заявлении.

Недавно известный американский телеведущий Такер Карлсон заявил, что «политика равенства» президента США Джо Байдена не имеет ничего общего со справедливостью и давно стала синонимом расизма. Он пожаловался на квоты — обязательное минимальное количество представителей меньшинств или женщин в той или иной отрасли.