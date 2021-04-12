Рогозин: Россия стоит на пороге важных изменений в космической отрасли

Москва, 12 апреля. Советский космонавт Юрий Гагарин 60 лет назад стал первым в мире человеком, оказавшимся в космосе. Его полет на корабле «Восток» продлился 108 минут.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что спустя 60 лет после полета первого человека в космос, Россия продолжает стремиться к новым достижениям по освоению околоземного пространства и не только, пишет RT.

«Мы также нацелены на будущее. Мы стоим на пороге очень важных изменений в нашей отрасли», — заявил он на опубликованной к юбилейной дате видеозаписи.

Он отметил роль России в освоении космоса и заявил, что промышленность в этой области готова решить любые задачи, поставленные перед ней «президентом и нашим народом».

Недавно международная организация «Ночь Юрия» провела мероприятие в честь юбилейной даты полета первого человека в космос. На нем бывший астронавт NASA Кэтрин Колман заявила о необходимости отмечать праздник День космонавтики по всему миру.