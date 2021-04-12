Петербург попал в число лидеров по вовлеченности граждан в малый бизнес

Москва, 12 апреля. Лидерами рейтинга вовлеченности россиян в малый бизнес оказались Москва, Санкт-Петербург, Новосибирская, Калининградская и Нижегородская области.

На долю работников предприятий малого и среднего бизнеса приходится около 11,3 миллиона человек по стране. За прошедший год их число сократилось на четыре процента, но доля занятых в регионах отличается, передает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования.

Чуть хуже обстоят дела с вовлеченностью в регионах Северо-Кавказского и Дальневосточного федеральных округов. Количество занятых на предприятиях малого и среднего бизнеса составляет около пяти процентов рабочей силы. Здесь же и высокий уровень безработицы, дополнили аналитики.

Представителям малого и среднего бизнеса требуется поддержка, особенно в условиях пандемии COVID-19. И она может быть представлена в виде повышенного потребительского спроса. Такое мнение выразил первый зампред комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Калашников.