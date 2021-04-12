Лавров выступил за переговоры о запрете размещения вооружения в космосе

Москва, 12 апреля. Россия поддерживает идею начала переговоров, целью которых станет разработка международного механизма, запрещающего дислоцирование любых видов оружия в космосе.

Заинтересованность Москвы в вопросе безопасности космического пространства подтвердил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. За основу документа политик предложил взять проект соглашения между Россией и Китаем, включенный на конференции по разоружению в Женеве семь лет назад.

«Гарантированное предотвращение гонки вооружений в космосе позволит обеспечить возможность его использования в созидательных целях», — отметил глава ведомства.

Своим мнением Лавров поделился в рамках видеообращения по случаю 60-летия со дня полета Юрия Гагарина в космос. Запись обнародована на сайте МИД. Министр высоко оценил вклад события в поступательное развитие общества. Российский космонавт до сих пор служит примером настоящего героизма и самоотверженности, заключил дипломат.