Лучший бомбардир ОИ-2018 Никита Гусев подписал контракт с клубом НХЛ

Москва, 12 апреля. Российский хоккеист Никита Гусев продолжит свое выступление в НХЛ. Его новым клубом станет «Флорида Пантерз».

Хоккеист был выставлен на драфт отказов руководством «Нью-Джерси» в начале месяца. Однако ни один клуб не захотел пополнить свои ряды новым форвардом. После этого Гусев стал свободным агентом.

Журналист TSN Даррен Дрегер сообщил в соцсети, что контракт российского нападающего с «Флоридой» рассчитан на один год. По информации инсайдера, зарплата хоккеиста в новом клубе составит 1 миллион долларов. В «Нью-Джерси» Гусев получал 4,5 миллиона долларов. В нынешнем сезоне он отыграл 20 матчей и отметился пятью результативными действиями, пишет RT.

Недавно игроки «Флориды» вышли на разминку перед матчем в форме со своими фамилиями на кириллице в честь юбилейного матча российского голкипера Сергея Бобровского в НХЛ. Россиянин провел в рамках лиги уже более 500 игр.