Принц Гарри бросил беременную жену и прибыл в Великобританию после смерти дедушки

Лондон, 12 апреля. Внук королевы Великобритании Елизаветы II и принца Филиппа герцог Сассекский приехал в Великобританию на похороны дедушки без жены Меган Маркл, которая осталась в США, сообщил Sun.

Принц Гарри примет участие в церемонии прощания с герцогом Эдинбургским 17 апреля. Его беременная жена Меган Маркл, по совету врачей, отказалась от поездки.

Супруг Елизаветы II принц Филипп скончался на 100-м году жизни в Виндзорском замке. В связи с трагическими событиями в Великобритании объявили национальный траур, королева в течение 30 дней не будет заниматься государственными делами.