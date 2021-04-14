В страшном ДТП под Пензой погибли двое и пострадали шестеро человек

Пенза, 14 апреля. Автомобильная авария на федеральной трассе под Пензой унесла жизни двоих человек. Еще шестеро с травмами различной степени тяжести были доставлены в медучреждение. Фотографиями последствий ДТП очевидцы поделились в соцсетях.

На снимках видно, что четырехполосная дорога полностью перекрыта. На асфальте лежат тела пострадавших.

В отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области ФАН сообщили, что ДТП произошло в 17:20 на 689-м километре федеральной автодороги М-5 «Урал». Участниками ДТП стали автомобили «УАЗ» с полуприцепом, которым управлял 43-летний мужчина, и AUDI A6, за рулем которого находился 32-летний мужчина.

«В результате происшествия водитель и пассажир автомобиля «УАЗ» от полученных травм скончались на месте. Водитель и пассажир автомобиля «Ауди», женщина 1992 года рождения, а также четыре пассажира автомобиля «УАЗ», личности которых в настоящее время устанавливаются, получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — уточнили в Госавтоинспекции.

Ранее ФАН писал о столкновении пассажирского автобуса с мачтой освещения в Москве. По счастливой случайности никто из пассажиров не погиб.