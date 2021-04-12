Житель Пензы погиб от отравления выхлопными газами в запертом гараже

Пенза, 12 апреля. При вскрытии одного из гаражей кооператива сотрудники пожарно-спасательного центра обнаружили внутри заведенную машину и бездыханное тело мужчины. Информацией о происшествии поделилась пресс-служба учреждения.

Как стало известно ФАН, спасателей вызвали местные жители, которых насторожил концентрированный запах выхлопных газов и продолжительный звук работающей машины в запертом гараже. Прибывшие на место сотрудники центра были вынуждены прибегнуть к помощи специнструмента, чтобы вскрыть запертый изнутри замок.

«Спасатели с помощью бензореза вскрыли входную дверь гаража. Тело мужчины, находившееся внутри, было передано сотрудникам правоохранительных органов», — уточнили в ППСЦ.

Причину происшествия предстоит установить региональному Следственному комитету.

Ранее ФАН сообщал о страшной трагедии в механической мастерской Пензенской области, где 63-летнего рабочего затянуло в работающий токарно-винторезный станок. От полученных травм он скончался до приезда скорой.