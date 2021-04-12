Сергей Лавров поздравил россиян с юбилеем полета Юрия Гагарина в космос

Москва, 12 апреля. Министр иностранных дел России Сергей Лавров поздравил россиян с 60-летием полета Юрия Гагарина в космос. Дипломат отметил, что значение этого научного прорыва нельзя переоценить.

Полет Юрия Гагарина, по словам Лаврова, внес колоссальный вклад в поступательное развитие общества. Миллиарды людей во всем мире до сих пор считают советского космонавта примером героизма и самоотверженности.

«Запуск корабля «Восток» возвестил новую эру в многовековой летописи цивилизации. Подвиг великого соотечественника внес колоссальный вклад в поступательное развитие человечества, подтвердил способность нашего народа эффективно решать самые сложные и ответственные задачи», — отметил в поздравлении Сергей Лавров.

Конструктивное взаимодействие стран в космической сфере должно оставаться в числе ключевых направлений объединительной международной повестки дня, добавил дипломат. Россия в последнее время показывает себя лидером в освоении космоса. При этом она оказала помощь целому ряду стран в осуществлении полетов на орбиту.

«В Комитете ООН по космосу проводим последовательную линию на обеспечение равноправного доступа государств в космическое пространство и его сбережение для будущих поколений», — рассказал Лавров.

Россия знает, что только предотвращение возможной гонки вооружения в космосе способно обеспечить его использование в созидательных целях. И этот факт принесет благо всему человечеству, отметил глава МИД.

Ранее экс-астронавт NASA Колман заявила, что полет советского космонавта Юрия Гагарина в космос необходимо отмечать по всему миру. Специалист рассказала, что была на 50-й годовщине полета на борту МКС с другими членами экипажа орбитального комплекса.