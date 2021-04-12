Число случаев заражения коронавирусом в мире достигло 123 млн

Москва, 12 апреля. Случаи заражения коронавирусом выявлены у 123 млн человек по всему миру. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По данным ВОЗ, число зарегистрированных в мире смертей пациентов с COVID-19 составляет 2 918 752. За сутки зафиксировано 664 505 случаев заражения коронавирусом по всему миру. Всего прививку от новой коронавирусной инфекции сделали более 32,5 млн человек, пишет RT.

Недавно свыше 100 тысяч военнослужащих Западного военного округа привились от COVID-19. Массовая вакцинация идет в воинских частях Балтийского флота, Ленинградской армии ВВС и ПВО, в Санкт-Петербурге и других.