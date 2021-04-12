«Азур эйр» предоставит новый борт для пассажиров рейса Сочи — Санкт-Петербург

Сочи, 12 апреля. Пассажирам самолета авиакомпании «Азур эйр», который вернулся в Сочи из-за возможной разгерметизации кабины, предоставят новый борт для отправки в Санкт-Петербург.

Об этом рассказал представитель авиакомпании «Азур эйр», отметив, что рейс будет отправлен в Санкт-Петербург в самое ближайшее время. Ориентировочное время вылета — 04:00 по Москве. Он добавил, что причины ситуации будут устанавливаться.

«Будет оформляться новый борт», — сказал представитель.

Пресс-служба аэропорта в Сочи сообщила, что все пассажиры высадились из самолета и получили свой багаж. Их разместят в гостинице до нового вылета.

Ранее экипаж воздушного судна авиакомпании «Азур эйр» принял решение возвращаться в аэропорт вылета в Сочи. Самолет сел в 22:24 по московскому времени. На борту находилось 190 пассажиров.