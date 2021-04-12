Трамп «крепким словцом» описал сенатора Макконнелла и инфекциониста Фаучи

Американские СМИ сообщают, что экс-президент Дональд Трамп не смог совладать с гневом и резко высказался о миноритарном лидере сената Митче Макконнелле и инфекционисте Энтони Фаучи во время субботнего выступления в своей резиденции Мар-а-Лаго.

По словам журналистов, ставшими очевидцами гневной тирады Трампа, экс-глава государства выразил свое разочарование и бывшим вице-президентом Майком Пенсом.

Корреспонденты The Washington Post и New York Times сообщили, что Трамп назвал сенатора от штата Кентукки Макконнелла «тупым сукиным сыном» и «безнадежным неудачником».

«Трамп утверждал, что Макконнелл умолял его о помощи, потому что «люди в Кентукки не могут его терпеть». Говорил, что Макконнелл отвернулся от него, что у него нет характера», — написал журналист The Washington Post Джош Доуси в Twitter.

По словам Доуси, Трамп еще раз в негативном ключе упомянул Макконнелла, когда говорил о признании результатов президентских выборов.

«Если бы это был Шумер (сенатор-демократ от штата Нью-Йорк), а не этот тупой сукин сын Митч Макконнелл, они бы никогда этого не допустили (признание итогов выборов президента. — Прим. ФАН). Они бы боролись с этим», — процитировал Доуси Трампа.

Трамп также прошелся и по главному инфекционисту США Энтони Фаучи, спросив у аудитории: «Вы когда-нибудь видели кого-нибудь, кто был бы так полон дерьма?». Трамп выразил сожаление, что бывший вице-президент Пенс заверил подсчет голосов на выборах.

«Я хотел бы, чтобы у Майка Пенса хватило смелости отправить результаты обратно в законодательные органы», — цитирует Трампа Доуси. — Он мне нравился. Я был так разочарован».

Также в ходе встречи со сторонниками Трамп заявил, что республиканцы в промежуточных выборах смогут вернуть контроль над Палатой представителей. Он выразил уверенность, что после этого, спустя два года, на президентских выборах победу одержит кандидат от республиканцев.