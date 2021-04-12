Двое пьяных юношей устроили расправу над ребенком в Ленобласти

Санкт-Петербург, 12 апреля. Ребенок едва не стал жертвой нетрезвых молодых людей в Ленобласти. По факту покушения на убийство несовершеннолетнего по предварительному сговору возбуждено уголовное дело.

По версии следствия юноши 18 и 17 лет из-за личной неприязни решили расправиться со знакомым. Для этого они пригласили его в ангар в городе Волхов. В ходе встречи старший из злоумышленников с близкого расстояния выстрелил в область головы несовершеннолетнего из пневматического оружия. Также потерпевший подвергся удушению и ожогам. Несмотря на численное превосходство, ему удалось убежать от преступников.

«Произведены осмотры места происшествия и жилища одного из подозреваемых, изъят пневматический пистолет и вещественные доказательства... Назначены медицинские, баллистическая судебные экспертизы», — говорится в сообщении Следственного комитета России.

Ранее в отношении двух подростков из Новосибирска было возбуждено уголовное дело по факту разбойного нападения в составе группы по предварительному сговору с целью хищения. По данным правоохранителей, был ограблен салон сотовой связи на сумму один млн рублей.