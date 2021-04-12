Анастасию Макееву резко осадила супруга ее любовника

, 12 апреля. Предприниматель Роман Мальков бросил свою жену ради актрисы Анастасии Макеевой. Законная супруга Светлана обратилась к мужу и его новой избраннице.

Она потребовала от Макеевой не втягивать в произошедшее детей, а также никак не комментировать ситуацию с ней и ее мужем Романом. Кроме этого, Светлана посоветовала Анастасии сначала попробовать родить своих детей и понять, что такое материнство.

«И потом она будет делать вот такие вот громкие высказывания, которые вообще не касаются ее», — сказала Малькова в студии телешоу «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.

После чего девушка обратилась к своему мужу Роману Малькову. Она потребовала, чтобы он содержал своих четверых детей.

Недавно выяснилось, что Мальков шантажировал свою жену из-за своей интрижки с актрисой. Предприниматель грозил супруге заблокировать все счета и карты, если она информация о его связи с Макеевой просочится в прессу.

Недавно выяснилось, что новый избранник Макеевой шантажировал законную жену из-за романа с актрисой. Предприниматель пригрозил супруге, что если она расскажет о его отношениях с Макеевой прессе, то он заблокирует все карты и счета.