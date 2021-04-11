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Астероид пролетит на опасно близком расстоянии от Земли 12 апреля

Астероид пролетит на опасно близком расстоянии от Земли 12 апреля

Москва, 11 апреля. «Гость» из космоса — астероид 2021 GW4 окажется на опасно близком расстоянии от Земли в День космонавтики. Об этом сообщили в Центре исследований околоземных объектов NASA.

Астероид получил классификацию аполлон. Это означает, что он пересечет орбиту Земли. Впервые инопланетный объект заметили 8 апреля 2021 года. Полет пройдет расстоянии 38 тысяч километров от нашей планеты, что в десять раз ближе, чем расстояние до Луны.

Астрофизик, экс-директор Астрономического института имени Штернберга Анатолий Черепащук рассказал СМИ, что пролетающий близко к Земле объект — это обычная ситуация.

Недавно необычное зеленое свечение, появившееся в небе над Киргизией запечатлели местные жители. Это был метеорит, который упал и взорвался в неустановленном месте.

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