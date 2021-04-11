Российская военно-транспортная авиация провела учения в горах Кавказа

Москва, 11 апреля. Подразделения военно-транспортной авиации провели учения «Эльбрус» по пилотированию тяжелых транспортных самолетов в горах Северного Кавказа.

Командование задействовало тяжелые военно-транспортные самолеты Ил-76МД-90А, Ан-124-100 «Руслан», летающий радар А-50У, средние «транспортники» Ан-12 и Ил-22. Главной целью учений стало изучение возможностей пилотирования воздушных судов в сложной горной местности.

В ходе маневров экипажи отработали технику пилотирования в горах, связь и управление воздушных судов, поиск и обнаружение плацдармов для десанта, условное десантирование. Руководил учениями начальник боевой подготовки военно-транспортной авиации полковник Иван Золотько.

Ранее в Приморье стартовали крупные учения войск Восточного военного округа. Численность участвующих в учениях войск превышает 4000 солдат и офицеров, в маневрах задействованы все виды войск.