МЧС оказывает помощь жителям подтопленных районов Башкортостана

Уфа, 11 апреля. МЧС осуществляет мониторинг ситуации в населенных пунктах Башкортостана в условиях паводка. Спасатели проводят дворовые обходы и оповещают жителей о состоянии подтопления.

Таяние снега и льда спровоцировало подъем уровня реки Уяза в населенном пункте Азнаево Бижбулякского района. Сейчас высота воды составляет 440 сантиметров. В зоне подтопления оказались 78 придомовых территорий.

Сотрудники Уфимского ПСО МЧС России эвакуировали из затопленных домов 11 человек. Двое из них находятся в пункте временного размещения, остальные разместились у родственников. Спасатели помогают и животным, перевозя их на лодках в безопасное место. В настоящее время в полной готовности находятся два пункта временного размещения на 300 мест.

Сложная ситуация в условиях паводка наблюдается в Алтайском крае и Иркутской области. Сотрудники МЧС активно работают над ликвидацией последствий паводка и оказывают помощь жителям пострадавших районов.