Видео драки фанатов «Спартака» и «Локомотива» на «РЖД-Арене» попало в Сеть

Москва, 11 апреля. Болельщик «Спартака» ударил женщину по лицу во время матча против «Локомотива», чем спровоцировал драку между фанатами обеих команд, пишут СМИ.

Словесная перепалка переросла в драку. С гостевой трибуны в болельщиков «Локомотива» полетели посторонние предметы. Навести порядок на стадионе удалось лишь после вмешательства сотрудников правоохранительных органов, передает RT. Приостанавливать матч не пришлось. В Сети появилось видео инцидента.

Сама встреча окончилась победой футболистов «Локомотива». Голы Франсуа Камано и Федора Смолова в первом тайме определили исход встречи. В конце первого тайма «Спартак» остался вдесятером после фола последней надежды Айртона.