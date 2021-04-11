Судьи шоу «Маска» раскрыли личность участника в костюме Белого Орла

Москва, 11 апреля. В девятом выпуске самого засекреченного на российском ТВ шоу «Маска» члены жюри решили раскрыть личность участника в костюме Белого Орла. Им оказался певец Марк Тишман.

Белый Орел не в первый раз оказался в номинации навылет. Буквально в прошлом выпуске участника спасли судьи, не пропустив в дальнейший этап проекта Единорога. На этот же раз судьба была не так благосклонна к пернатому персонажу. Претендентами судей стали сразу три участника — Белый Орел, Неваляшка и Носорог. Зрители спасли от выбывания последнего, а решающее слово осталось за жюри.

Они решили сорвать маску с Белого Орла и удивились, когда перед ними предстал певец и музыкант Марк Тишман. На протяжении всего проекта он выбирал очень разнообразные композиции, чем только путал судей. Они сначала были уверены, что в костюме Дмитрий Харатьян, а потом называли Валдиса Пельша, Николая Баскова, Павла Деревянко и Алексея Чадова.

Недавно ведущий шоу Вячеслав Макаров показал, насколько накалились страсти ближе к финалу. В своем Instagram-аккаунте он опубликовал ролик, записанный за кулисами проекта. В кадре участник в костюме Носорога с трудом справляется с волнением перед выходом на сцену.