Чартеры между Россией и Египтом могут возобновиться в ближайшее время

Каир, 11 апреля. Москва рассчитывает на возобновление чартерных авиарейсов из России в Шарм-эш-Шейх и Хургаду в кратчайшие сроки. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Глава МИД РФ подчеркнул заинтересованность российской стороны в восстановлении авиасообщения с Египтом. По его словам, полеты в курортные города арабской республики должны стать доступными в ближайшее время.

Важность взаимодействия России и Египта отметил министр иностранных дел африканского государства Самех Шукри. Он подчеркнул продуктивность отношений Москвы и Каира для обеих стран.