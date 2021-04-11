Антифа-радикалы подожгли офис иммиграционной полиции в Портленде

Портленд, 11 апреля. Активисты антифа подожгли офис Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) в штате Орегон. Сотрудники ведомства в момент поджога находились внутри здания.

Радикалы ночью подожгли ведомственное здание в Портленде. Они скандировали экстремистские и оскорбительные речевки, направленные против американских властей.

Сотрудникам иммиграционной полиции пришлось использовать перцовые баллончики, чтобы оттеснить радикалов и выбраться из здания.

Agents have exited and deployed pepperballs pic.twitter.com/GdLjvweuVC — ???????????????????? - ʷʰᵉʳᵉ ⁱˢ ᵗʰᵉ ᵖʳᵒᵗᵉˢᵗ - ℂ???????????????????????? (@jwcroxton) April 11, 2021

По словам генерального прокурора США Меррика Гарланда, подобные нападения не считаются актами внутреннего терроризма, так как «происходят ночью», сообщает The Gateway Pundit.

Ранее активистка Black Lives Matter Майя Эчолс пригрозила «устроить ад» на улицах Миннеаполиса, если полицейский Дерек Шовин, которого она назвала «убийцей Джорджа Флойда», не сядет в тюрьму.