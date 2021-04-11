«Земля кочевников» стала лучшим фильмом по версии BAFTA

Лондон, 11 апреля. Кинолента «Земля кочевников» режиссера Хлои Чжао победила в номинации «Лучший фильм» на церемонии вручения премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA).

«Земля кочевников» была номинирована на семь наград и получила четыре из них. Проект удостоился статуэтки за лучшую женскую роль, лучшую режиссерскую работу, лучшую операторскую работу и лучший фильм.

Сюжет киноленты разворачивается вокруг «новых кочевников», которые живут на американских дорогах и перебиваются сезонными заработками. Фильм номинирован на премию «Оскар» в шести категориях.

Церемония вручения премии BAFTA проходит в Альберт-холле в дистанционном режиме. В качестве ведущих мероприятия выступают радиодиджей Дермот О’Лири и журналистка Эдит Боуман. Перед началом объявления победителей они почтили память принца Филиппа, умершего 9 апреля.

Премию BAFTA за лучшую мужскую роль ранее получил британский актер Энтони Хопкинс. Он удостоился награды за участие в фильме «Отец» режиссера Флориана Зеллера.