Лучшим актером по версии BAFTA признали Энтони Хопкинса за фильм «Отец»

Лондон, 11 апреля. Британский актер Энтони Хопкинс стал лучшим по версии BAFTA. Награду он получил за роль в фильме «Отец» режиссера Флориана Зеллера.

Исполнитель роли Ганнибала Лектора уже не в первый раз становится обладателем премии BAFTA в категории «Лучшая мужская роль». Первую награду он завоевал в 1992 году за фильм «Молчание ягнят». Позже актер стал лауреатом за ленту «Страна теней».

74-я церемония вручения наград Британской академии кино и телевидения проходит в лондонском Альберт-холле. 11 апреля станут известны имена всех победителей. Среди уже оглашенных лауреатов оказался мультфильм «Душа» режиссеров Пита Доктера и Кемпа Пауэрса, который признали лучшей анимационной лентой.