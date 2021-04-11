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Лучшим актером по версии BAFTA признали Энтони Хопкинса за фильм «Отец»

Лучшим актером по версии BAFTA признали Энтони Хопкинса за фильм «Отец»

Лондон, 11 апреля. Британский актер Энтони Хопкинс стал лучшим по версии BAFTA. Награду он получил за роль в фильме «Отец» режиссера Флориана Зеллера.

Исполнитель роли Ганнибала Лектора уже не в первый раз становится обладателем премии BAFTA в категории «Лучшая мужская роль». Первую награду он завоевал в 1992 году за фильм «Молчание ягнят». Позже актер стал лауреатом за ленту «Страна теней».

74-я церемония вручения наград Британской академии кино и телевидения проходит в лондонском Альберт-холле. 11 апреля станут известны имена всех победителей. Среди уже оглашенных лауреатов оказался мультфильм «Душа» режиссеров Пита Доктера и Кемпа Пауэрса, который признали лучшей анимационной лентой.

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