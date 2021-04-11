Развернувшийся из-за возможной разгерметизации кабины самолет сел в Сочи

Сочи, 11 апреля. Пассажирский самолет авиакомпании Azur Air успешно совершил посадку в аэропорту города после сигнала о возможной разгерметизации кабины. Об этом сообщает пресс-служба авиаузла.

В момент экстренного маневра на борту воздушного судна находились 190 пассажиров. Его приземление в Сочи ожидалось в 22:05 по московскому времени. По факту самолет сел в 22:24, уточнили представитель авиаузла.

Для реализации рейса сейчас готовится новый борт. Вылет произойдет в ближайшее время.

Ранее поступило сообщение об угрозе лайнеру, вылетевшему из Сочи в Санкт-Петербург. Решение о срочном возвращении принял экипаж самолета из-за потенциальной потери герметичности корпуса и систем кабины.