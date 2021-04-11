Пушков назвал антироссийские санкции «бесплатным удовольствием» для США

Москва, 11 апреля. До сих пор рестрикции и другие ограничения против России были «бесплатным удовольствием» для США. А если цена «не кусается», то и развлечение можно себе позволить.

Заявил об этом член Совета Федерации РФ Алексей Пушков. Таким образом он прокомментировал пост одного из Telegram-каналов. Автор сообщения возмущался большим количеством санкционных пакетов, принятых Вашингтоном против Москвы. За последние семь лет США сгенерировали более 70 подобных проектов.

«Штатам это ничего не стоило, они ничего от них не теряли и не теряют... Но надо ли нам продолжать такую линию», — отметил российский сенатор в своем Telegram-канале.

Недавно Госдеп США заявил, что Соединенные Штаты заинтересованы в стабильных отношениях с Россией, несмотря на «разногласия». Однако Пушков уверен, что на самом деле Вашингтон просто стремится диктовать свои условия Москве.