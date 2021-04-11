Гидрометцентр спрогнозировал летнюю погоду в ближайшие дни в Москве

Москва, 11 апреля. Столбик термометра поднимется до 20-23 градусов тепла в первой половине недели в столице. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Москвичей ждет по-настоящему летняя погода в ближайшие пять дней. Температура начнет повышаться с понедельника, ожидается от 14 до 18 градусов тепла, передает ТАСС. Во вторник температурные показатели уже достигнут 20-22 градусов. В среду воздух может прогреться до 23 градусов.

«Максимальные температуры, которые были за весь период метеонаблюдений, 13, 14 апреля были 20-21 градус. То есть температуры прогнозируются близкие к рекордным: чуть выше, чуть ниже», — сообщил синоптик.

Такой прогноз соответствует раннему лету. Температура будет на шесть-восемь градусов выше нормы.

Климатологи из Уральского федерального университета и Челябинского государственного университета предупредили россиян об опасных природных явлениях, которое могут произойти летом. Они прогнозируют аномальную жару из-за парникового эффекта.