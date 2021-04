Под палящим солнцем и без ажиотажа: как прошли выборы президента Чада

В Чаде прошли президентские выборы. Несмотря на ранние заявления оппозиции о планах проигнорировать или сорвать голосование, в целом ситуация в стране оставалась спокойной.

Однако на избирательных участках не наблюдалось и ажиотажа. Гораздо чаще на улицах встречались полицейские патрули.

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях во время электорального процесса за нового лидера африканского государства.

Большинство избирательных участков в Чаде открылись ранним утром. Жители страны голосовали за нового президента. Этим правом обладают свыше 7,4 млн человек. Суммарно население республики составляет 16 млн. Граждане страны выбирали одного из 10 кандидатов.

Впрочем, утверждение списка лиц, которые претендуют на пост главы государства, не обошлось без скандала. Двух оппозиционеров не допустили к выборам, а еще несколько человек предпочли отказаться от участия в избирательном процессе. Однако Верховный суд не принял их самоотвод и оставил имена политиков в бюллетенях.

Одними из первых на избирательных участках появились государственные служащие, главы муниципалитетов и сами кандидаты. Главный претендент на победу — действующий 68-летний лидер страны Идрис Деби — проголосовал в столичном районе Джамбал Нгато.

После завершения всех процедур он обратился к гражданам.

Во время выступления для прессы президент также отметил, что выборы проходят в соответствии с Конституцией Чада, а вооруженные силы и полиция готовы пресечь любые нарушения на участках.

