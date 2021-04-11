Под палящим солнцем и без ажиотажа: как прошли выборы президента Чада

В Чаде прошли президентские выборы. Несмотря на ранние заявления оппозиции о планах проигнорировать или сорвать голосование, в целом ситуация в стране оставалась спокойной.
Однако на избирательных участках не наблюдалось и ажиотажа. Гораздо чаще на улицах встречались полицейские патрули.
Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях во время электорального процесса за нового лидера африканского государства.
Большинство избирательных участков в Чаде открылись ранним утром. Жители страны голосовали за нового президента. Этим правом обладают свыше 7,4 млн человек. Суммарно население республики составляет 16 млн. Граждане страны выбирали одного из 10 кандидатов.
Впрочем, утверждение списка лиц, которые претендуют на пост главы государства, не обошлось без скандала. Двух оппозиционеров не допустили к выборам, а еще несколько человек предпочли отказаться от участия в избирательном процессе. Однако Верховный суд не принял их самоотвод и оставил имена политиков в бюллетенях.
Одними из первых на избирательных участках появились государственные служащие, главы муниципалитетов и сами кандидаты. Главный претендент на победу — действующий 68-летний лидер страны Идрис Деби — проголосовал в столичном районе Джамбал Нгато.
#Tchad #Elections2021 ????????— 227Niger buzz ???? (@227Nigerbuzz) April 11, 2021
Le Tchad a débuté les élections présidentielles aujourd'hui. Bonne chance aux différents candidats #227nigerbuzz l’écho panafricain pic.twitter.com/DcwMvDZxgf
После завершения всех процедур он обратился к гражданам.
«Я призываю всех чадцев выйти и исполнить гражданский долг — выбрать лучшего кандидата», — заявил Деби.
#presidentielles2021— TCHAD24 (@tchad24_tv) April 11, 2021
timide vote à midi ce dimanche 11 avril 2021https://t.co/BE76NH1xYp #Tchad pic.twitter.com/n611UKE9MK
Во время выступления для прессы президент также отметил, что выборы проходят в соответствии с Конституцией Чада, а вооруженные силы и полиция готовы пресечь любые нарушения на участках.
Chad goes to polls as President Idriss Deby seeks to extend 30-year rule amid mounting popular discontent and opposition criticism https://t.co/6cvnWL44ly pic.twitter.com/3LccpuKsBG— Al Jazeera English (@AJEnglish) April 11, 2021
Еще задолго до самих выборов оппозиция призывала граждан бойкотировать голосование. Власти опасались беспорядков в день всеобщего волеизъявления. Однако массовых акций протеста не состоялось.
Лишь в одном из районов Нджамены несколько граждан попытались собрать стихийный митинг, они подожгли автомобильные покрышки и урны для голосования с ближайшего участка. Полиция быстро разогнала протестующих, а пожарные службы потушили огонь.
Tchad ????????: la population s'est emparée de plusieurs Urnes ce jour du Vote. Les flammes s'en chargent du reste.????— Les Étoiles De Soumaïla CISSÉ (@LsEtoiles2Soumi) April 11, 2021
Idriss Deby agonisant.???? pic.twitter.com/ZqAzFcd7qU
Попытки сжечь бюллетени не были единичным эпизодом. Аналогичные случаи зафиксировали и в других городах.
Les TCHADIENS en colère brûlent les urnes. Non à la mascarade électorale. Non au 6ème mandat.@RFIAfrique @TV5MONDE @voxafricauk @jeune_afrique#Tchad #BoycottElection2021 pic.twitter.com/tJ8mNWcRtl— Les Jeunes avec MASRA Succès (@JeunesavecMasra) April 11, 2021
В одном из районов столицы противники голосования также разгромили участок.
Tchad ????????: N'Djamena, au quartier Chagoua dans le 7e Arrondissement plusieurs bureaux de vote de Urnes saccagés. Le Dictateur préféré de la France est mis à nu.???? pic.twitter.com/qcrWW29IP9— Les Étoiles De Soumaïla CISSÉ (@LsEtoiles2Soumi) April 11, 2021
Однако в целом обстановка в африканской республике сохранялась относительно спокойной. Большинство недовольных граждан просто не пришли на избирательные участки.
«У меня есть карточка избирателя, но я не собираюсь голосовать, потому что неважно: сделаю я это или нет — изменений не будет», — озвучил порталу Africanews наиболее популярную у противников голосования позицию житель столицы Алексис Рессем.
Из-за этого многим местным комиссиям и наблюдателям приходилось терпеливо ждать завершения голосования на пустующих участках.
Bureau de vote cherche électeurs désespérément.— La liberté et la démocratie à la population A F RI (@AliOmar68649900) April 11, 2021
Reste chez toi. Si tu aimes le Tchad et ne viens pas me voir car je te ferai souffrir. Mais si tu viens me voir tu deviendras mon esclave à vie
Annonce sérieuse. pic.twitter.com/fh9t1iwFhO
Впрочем, отрицательно сказалась на поток избирателей и жара. В полдень температура в тени поднималась до плюс 45 градусов. Далеко не все граждане проявили желание идти голосовать, тем более что многие участки были организованы под открытым небом.
Félicitations au peuple tchadien.— Développement et Renouveau (@UNDR_Tchad) April 11, 2021
Restez chez vous, boycottez le dictateur Déby.
Chagoua (image 1), Ambassatna (image 2), Bongor (image 3). pic.twitter.com/h9elyvkTrn
Среди наблюдателей на выборах была и международная миссия, которую возглавил бывший премьер-министр Демократической Республики Конго Эварист Маби Мулумба. Кроме него в делегацию входят еще 20 человек. Они должны составить окончательный отчет об избирательном процессе.
Le Tchad vote ce 11 avril 2021! La CEN-SAD présente aux côtés du #tchad???????????????????????? avec le chef de la mission d'observation SEM @SBoubeye et SEM Ibrahim Sani Abani, S.E CEN-SAD.@tchadinfos @VOAAfrica @alwihdainfo @AFRICA24TV @tchadcom @TchadTele @TV5MONDEAfrique pic.twitter.com/2cYaQeMEBq— CEN-SAD Secrétariat Exécutif (@censad1) April 11, 2021
Выборы прошли гораздо спокойнее, чем ожидали не только эксперты, но и сами власти. Оппозиция просто бойкотировала голосование, а сторонники Деби и других зарегистрированных кандидатов без ажиотажа, но пришли на избирательные участки.
Таким образом, голосование с большой долей вероятности будет признано легитимным и состоявшимся. В ближайшие дни власти представят окончательные результаты.
Если победу одержит Идрис Деби, как наиболее вероятный претендент, то политик останется во главе страны до 2033 года.