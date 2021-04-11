Под палящим солнцем и без ажиотажа: как прошли выборы президента Чада

В Чаде прошли президентские выборы. Несмотря на ранние заявления оппозиции о планах проигнорировать или сорвать голосование, в целом ситуация в стране оставалась спокойной.

Однако на избирательных участках не наблюдалось и ажиотажа. Гораздо чаще на улицах встречались полицейские патрули.

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях во время электорального процесса за нового лидера африканского государства.

Большинство избирательных участков в Чаде открылись ранним утром. Жители страны голосовали за нового президента. Этим правом обладают свыше 7,4 млн человек. Суммарно население республики составляет 16 млн. Граждане страны выбирали одного из 10 кандидатов.

Впрочем, утверждение списка лиц, которые претендуют на пост главы государства, не обошлось без скандала. Двух оппозиционеров не допустили к выборам, а еще несколько человек предпочли отказаться от участия в избирательном процессе. Однако Верховный суд не принял их самоотвод и оставил имена политиков в бюллетенях.

Одними из первых на избирательных участках появились государственные служащие, главы муниципалитетов и сами кандидаты. Главный претендент на победу — действующий 68-летний лидер страны Идрис Деби — проголосовал в столичном районе Джамбал Нгато.

#Tchad #Elections2021 ????????

Le Tchad a débuté les élections présidentielles aujourd'hui. Bonne chance aux différents candidats #227nigerbuzz l’écho panafricain pic.twitter.com/DcwMvDZxgf — 227Niger buzz ???? (@227Nigerbuzz) April 11, 2021

После завершения всех процедур он обратился к гражданам.

«Я призываю всех чадцев выйти и исполнить гражданский долг — выбрать лучшего кандидата», — заявил Деби.

Во время выступления для прессы президент также отметил, что выборы проходят в соответствии с Конституцией Чада, а вооруженные силы и полиция готовы пресечь любые нарушения на участках.

Chad goes to polls as President Idriss Deby seeks to extend 30-year rule amid mounting popular discontent and opposition criticism https://t.co/6cvnWL44ly pic.twitter.com/3LccpuKsBG — Al Jazeera English (@AJEnglish) April 11, 2021

Еще задолго до самих выборов оппозиция призывала граждан бойкотировать голосование. Власти опасались беспорядков в день всеобщего волеизъявления. Однако массовых акций протеста не состоялось.

Лишь в одном из районов Нджамены несколько граждан попытались собрать стихийный митинг, они подожгли автомобильные покрышки и урны для голосования с ближайшего участка. Полиция быстро разогнала протестующих, а пожарные службы потушили огонь.

Tchad ????????: la population s'est emparée de plusieurs Urnes ce jour du Vote. Les flammes s'en chargent du reste.????

Idriss Deby agonisant.???? pic.twitter.com/ZqAzFcd7qU — Les Étoiles De Soumaïla CISSÉ (@LsEtoiles2Soumi) April 11, 2021

Попытки сжечь бюллетени не были единичным эпизодом. Аналогичные случаи зафиксировали и в других городах.

В одном из районов столицы противники голосования также разгромили участок.

Tchad ????????: N'Djamena, au quartier Chagoua dans le 7e Arrondissement plusieurs bureaux de vote de Urnes saccagés. Le Dictateur préféré de la France est mis à nu.???? pic.twitter.com/qcrWW29IP9 — Les Étoiles De Soumaïla CISSÉ (@LsEtoiles2Soumi) April 11, 2021

Однако в целом обстановка в африканской республике сохранялась относительно спокойной. Большинство недовольных граждан просто не пришли на избирательные участки.

«У меня есть карточка избирателя, но я не собираюсь голосовать, потому что неважно: сделаю я это или нет — изменений не будет», — озвучил порталу Africanews наиболее популярную у противников голосования позицию житель столицы Алексис Рессем.

Из-за этого многим местным комиссиям и наблюдателям приходилось терпеливо ждать завершения голосования на пустующих участках.

Bureau de vote cherche électeurs désespérément.

Reste chez toi. Si tu aimes le Tchad et ne viens pas me voir car je te ferai souffrir. Mais si tu viens me voir tu deviendras mon esclave à vie



Annonce sérieuse. pic.twitter.com/fh9t1iwFhO — La liberté et la démocratie à la population A F RI (@AliOmar68649900) April 11, 2021

Впрочем, отрицательно сказалась на поток избирателей и жара. В полдень температура в тени поднималась до плюс 45 градусов. Далеко не все граждане проявили желание идти голосовать, тем более что многие участки были организованы под открытым небом.

Félicitations au peuple tchadien.

Restez chez vous, boycottez le dictateur Déby.



Chagoua (image 1), Ambassatna (image 2), Bongor (image 3). pic.twitter.com/h9elyvkTrn — Développement et Renouveau (@UNDR_Tchad) April 11, 2021

Среди наблюдателей на выборах была и международная миссия, которую возглавил бывший премьер-министр Демократической Республики Конго Эварист Маби Мулумба. Кроме него в делегацию входят еще 20 человек. Они должны составить окончательный отчет об избирательном процессе.

Выборы прошли гораздо спокойнее, чем ожидали не только эксперты, но и сами власти. Оппозиция просто бойкотировала голосование, а сторонники Деби и других зарегистрированных кандидатов без ажиотажа, но пришли на избирательные участки.

Таким образом, голосование с большой долей вероятности будет признано легитимным и состоявшимся. В ближайшие дни власти представят окончательные результаты.

Если победу одержит Идрис Деби, как наиболее вероятный претендент, то политик останется во главе страны до 2033 года.