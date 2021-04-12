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Украине предрекли скорый распад из-за возможной войны в Донбассе

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Украине предрекли скорый распад из-за вооруженного конфликта в Донбассе

Киев, 11 апреля. Украину могут ждать два сценария развития событий в случае войны в Донбассе. Об этом заявил польский политолог Мацей Вишневский в эфире телеканала НТВ.

Даже локальный конфликт может привести либо к распаду Украины, либо к смене действующей власти, считает эксперт. Кроме того, при таком раскладе, вероятно, Киев начнет сотрудничать с Москвой.

Новое правительство Украины может сменить курс и начать взаимодействовать с российской стороной. Вишневский отметил, что Киев при любом исходе проиграет полномасштабную войну.

Ранее израильский общественный деятель Яков Кедми раскритиковал политику президента Украины Владимира Зеленского. Кедми назвал его «позором еврейского народа».

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