Коррупция, убийства, фашизм и русофобия: какие тайны скрывают спонсоры Bellingcat

В начале апреля нидерландские СМИ сообщили, что позиционирующая себя независимой исследовательская организация Bellingcat получила 1 миллион евро от Нидерландской лотереи почтовых индексов.

В самой же организации c негодованием опровергают любые заявления о своей связи с западными правительствами. По словам основателя Элиота Хиггинса и его товарищей, они лишь энтузиасты, работающие исключительно на общественных началах. В качестве доказательств приводятся данные о грантах из «независимых» фондов, которые преподносятся в качестве главных источников финансирования.

Как показал подробный анализ финансовой отчетности, деньги в Bellingcat поступают через разнообразные ангажированные организации и структуры-«прокладки», используемые в интересах зарубежных правительств. Более того, часть этих структур замешана в огромном количестве скандалов.

В рамках проекта «Сети влияния» авторы Telegram-канала «Рыбарь» совместно с аналитиками международной редакции Федерального агентства новостей разбирают финансовую отчетность Bellingcat и объясняют, кто стоит за информационной войной против России.

Серые схемы Христо Грозева

Как заявляет главный расследователь проекта Bellingcat Христо Грозев, организация «финансируется очень прозрачно. Есть полный перечень всех грантодателей на сайте Bellingcat <...> есть несколько программ, грантов для свободы слова и так далее. Частные гранты».

С одной стороны, то, что утверждает Грозев, может сойти за правду — на сайте Bellingcat указаны некоторые из грантодателей. Среди них, например, американский «Национальный фонд за демократию» (признан иноагентом на территории РФ). С другой стороны, фонд, который финансируется конгрессом США, едва ли можно считать «частным». Более того, его руководители в прошлом не скрывали, что фонд выполняет те же функции, что и некогда ЦРУ.

Никакой прозрачности в финансировании Bellingcat нет. На их сайте вывешен финансовый отчет за 2019 год, хотя на дворе уже 2021 год. Документ касается нидерландского НПО Stichting Bellingcat, но не британской компании Bellingcat Ltd. Последняя платит часть зарплаты Элиоту Хиггинсу — основателю Bellingcat — в размере 70% от более чем 40 тысяч евро в год и 47% от зарплаты члена управляющего совета Арика Тойлера.

Однако полных финансовых отчетов компании Bellingcat Ltd. в открытом доступе вы не найдете. Неизвестно, сколько и как зарабатывает организация Элиота Хиггинса. Как представитель «малого бизнеса», он освобожден от обязанности раскрывать данные о доходах и расходах.

Наконец, заявлениям Христо Грозева о «прозрачности» финансирования Bellingcat противоречат его же собственные методы работы. Он неоднократно признавался, что использовал для покупки нелегальных данных или для подкупа чиновников в России «собственные средства». Якобы это приходится делать потому, что официально средства со счетов Bellingcat не могут идти на нелегальные цели. Какая же может быть прозрачность в покупке нелегальных данных?

Только на приобретение украденной информации в рамках расследования «отравления» Алексея Навального у него ушел миллион рублей. А ведь имя Грозева сейчас звучит на каждом углу. Только в прошлом году он расследовал поиски «отравителей» Навального, убийство чеченского боевика Зелимхана Хангошвили, смерти ряда российских общественных деятелей и вновь «отравление» сотрудника организации Михаила Ходорковского «Открытая Россия» (запрещена в РФ) Владимира Кара-Мурзы, обвинив во всем российские власти. И везде нужно было платить собственного кармана.

В финансовых отчетах эти средства, конечно, не фигурируют. Никто вообще не знает, чьи на самом деле деньги тратились, и в каких целях они использовались. Каким образом были получены эти деньги? Грозев выражается весьма туманно, ссылается на собственные многомиллионные «инвестиции».

Инвестиции — удобная ширма, для того, чтобы скрыть теневое финансирование. Например известно, что Христо Грозев является давним бизнес-партнером европейского аристократа, главы австрийского императорского дома Габсбургов Карла фон Габсбурга.

С 2016 года Карл Габсбург является мажоритарным акционером компании RadioCorp B. V. Эту фирму создал и контролировал до этого времени Христо Грозев. Примерно в это же время Грозев из активного в Twitter бизнесмена с сомнительной репутацией превратился в расследователя Bellingcat.

Таким образом в 2016 году Грозев должен был получить от Габсбурга деньги за акции. Именно так средства Габсбурга и стали «деньгами» Грозева, на которые тот мог начать свою новую работу.

Использовал ли Грозев для своих антироссийских расследований «свои» деньги, или это были деньги Карла Габсбурга? Может быть это были деньги от украинского «Країна ФМ», куда Габсбург и Грозев инвестировали еще в 2014 году, сразу после госпереворота в Киеве? Этот радиопроект выступает рупором бандеровской пропаганды, где работают журналисты, связанные с бывшим украинским президентом Петром Порошенко.

Коррупция высшего уровня

За Карлом фон Габсбургом, деловой дружбой с которым дорожит Грозев, тянется шлейф скандалов. Например, в 1996 году Карл был избран в Европейский парламент от Австрийской народной партии (ÖVP). Два года спустя выяснилось, что предвыборная кампания Габсбурга получила порядка 30 тысяч марок (порядка 20 тысяч долларов) от НПО World Vision. Средства шли через австрийское отделение Паневропейского движения, в то время как Карл фон Габсбург был членом правления World Vision Austria. Деньги предназначались для детей в странах Третьего мира, но в итоге оказались в структурах Карла фон Габсбурга. Также на средства для голодающих детей путешествовал отец Карла – Отто фон Габсбург.

Де-факто оказалось, что финансировалась предвыборная кампания Габсбурга американцами, так как World Vision — это американская неправительственная организация, изначально занимавшаяся гуманитарными проектами.

При этом трудно сказать, было ли дело в незаконном финансировании европейского политика из США, либо все сводилось к банальной коррупции или отмыванию денег.

Карл утверждал, что ничего не знал о том, как деньги оказались в бюджете его собственной предвыборной кампании.

Ответили за все «стрелочники» — генеральный директор австрийского отделения World Vision Мартина Таурер-Кронес и ее муж Вольфганг Кронес, оба тесно связанные с «Паневропейским движением» Габсбургов и лично с эрцгерцогом Карлом. Мартина села на 3 года, а ее муж получил 2 года условно. Они растратили в общей сложности более 1 миллиона евро. Сам же Карл фон Габсбург отделался легким испугом — после скандала он больше не выдвигался в Европарламент.

Незадолго до этого, Карл Габсубрг оказался замешан в еще одной неприятной историю. В 1996 году при прохождении таможенного контроля, он «забыл» задекларировать диадему с бриллиантами. Австрийский суд признал бизнесмена виновным в контрабанде и оштрафовал на 14 тысяч долларов США.

После этого Габсбург стал осторожнее с сокровищами. Он учредил международную организацию Blue Shield, которая якобы занимается защитой культурного наследия в зонах вооруженных конфликтов. Его партнером в этом деле стал британский археолог Питер Стоун, который по заказу Минобороны Соединенного Королевства перед вторжением в Ирак составил перечень наиболее ценных объектов на территории этой страны. За этим последовало беспрецедентное по масштабам разграбление культурных ценностей.

With the ever helpful Jean-Paul from the Mali army museum, after the desert crossing. Poor guy got down with malaria. pic.twitter.com/UP6qji4EnX — Christo Grozev (@christogrozev) January 19, 2014

Куда бы не ехал Габсбург в составе делегации Blue Shield в последние годы: в Ливию, Египет или Мали, примерно в это же время ценные артефакты из этих стран попадали на черный рынок и в частные коллекции. Трудно сказать, доказательство ли это злого умысла либо неспособности Blue Shield выполнять свою миссию. Возможно, контакты с военными и представителями вооруженных группировок в зонах конфликта имели какую-то еще цель. Однако по меньшей мере странно, что в начале 2014 года Габсбург взял с собой в Мали Христо Грозева, ценность которого в качестве специалиста по защите культурного наследия равна нулю. И это несмотря на то, что тогда Грозева обвиняли в Болгарии в связях с организованной преступностью.

В целом, происхождение средств, на которые ведет свои «расследования» Христо Грозев — является крайне подозрительной.

Деньги для коррупционеров и убийц

Не менее сомнительными выглядят даже те источники, которые Bellingcat указал в своем единственном финансовом отчете.

Большая часть официальных поступлений средств Stichting Bellingcat согласно документам, выложенным в открытом доступе, в 2019 году шла от Нидерландской лотереи почтовых индексов. (Nationale Postcode Loterij) Из этого источника антиросийское НПО получило 500 тысяч евро по данным отчета за 2019 год. И из этого же источника 8 апреля этого года Bellingcat получил 1 миллион евро.

Лотерею потовых индексов придумал в 1989 году бизнесмен Будевийн Поэльманн (Boudewijn Poelmann).

С тех пор ее критикуют в предвзятом распределении доходов, идущих якобы на благотворительность. Самая большая сумма обычно поступает на счет в Stichting DOEN, фонда, который был создан в 1991 году самой Нидерландской лотереей почтовых индексов для поддержки экологических, социальных и творческих проектов.

Также взносы идут в ЮНИСЕФ, Oxfam Novib (где ранее работал сам основатель Поэльманн), фонд «Врачи без границ» и «Всемирный фонд дикой природы».

В 2019 году вскрылось, что Поэльманн передал 20 миллионов евро из доходов лотереи на собственный футбольный клуб Feyenoord. Деньги проводили через Stichting Doen и компанию Qurrent, занимавшуюся выработкой экологически чистой энергии.

Коррупция в лотерее давно широко обсуждается в самих Нидерландах. Так в конце 2020 года вышла книга известного журналиста Питера Вотердринкера «Крыса Амстердама», критикующая Nationale Postcode Loterij и голландскую «индустрию благотворительности» в целом.

Pieter Waterdrinkers panoramische nieuwe boek 'De Rat van Amsterdam' leest als een helse aanklacht tegen de goede-doelenindustrie, frauduleuze praktijken met EU-geld, ‘zakkenvullers’ met gratuite altruïstische praatjes. https://t.co/xoPammD8lk — EW (@ewmagazinenl) July 14, 2020

Как правило, если лотерейные деньги не пропадают в коррупционных схемах, они идут на финансирование либеральных и глобалистских структур, наподобие Amnesty International или Human Rights Watch. Более 33 миллионов долларов от лотереи получил фонд Клинтонов. Впрочем, и тут структура Поэльманна не избежала обвинений в сомнительных связях. Финансовые вливания из этого фонда послужили в 2016 году основой множественных обвинений экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон в коррупции.

Еще одна организация с испорченной репутацией из числа проектов, которые поддерживаются на лотерейные деньги — Free Press Unlimited. Ее руководитель Леон Виллемс появляется на одних мероприятиях с Элиотом Хиггинсом, а бывший сотрудник Дессислава Ланге-Дамианова входит в руководство Bellingcat.

Free Press Unlimited — голландская НПО, работающая по всему миру. Но наибольший приоритет отдается Африке. Там структура открыла множество радиостанций, транслирующих западную пропаганду.

В частности, основанное Виллемсом Radio Dabanga активно разжигало антиправительственные настроения в ходе протестов в Судане в 2018-2019 году, которые закончились сменой режима.

С 2015 года на деньги Еврокомиссии голландская НПО реализовывала программу Russian-Language News Exchange (RLNE) для журналистов из России, Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Молдовы, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Эстонии, Чехии и Украины.

Однако Free Press Unlimited оказалась не столь «свободной». В декабре 2017 года в Южном Судане 4 редактора «Радио Тамазуй» ушли в отставку в знак протеста против цензуры и запугивания. Центральный офис из Нидерландов запрещал им критиковать некоторых спонсоров структуры.

Как утверждает нидерландская журналистка Маите Вермеулен, 3 сотрудника Free Press Unlimited из трех разных стран использовали для описания стиля управления в организации слова «авторитарный», «диктат», «грязная игра», «культура страха» и «непрозрачный».

Nationale Postcode Loterij спонсировала также Фолькерта ван де Граафа, нидерландского экстремиста, убившего в 2002 году голландского политика Пима Фортрана. Радикальная «экологическая» организация ван де Граафа Milieu Offensief («Экологическое наступление») с 1992 по 1998 год получила 125 тысяч долларов от Stichting Doen.

Закрытые семьи «открытого общества»

Среди других источников финансирования Bellingcat сразу привлекает внимание некая Auxilium Foundation, вложившая в «расследователей» 100 тысяч евро в 2019 году. Идентичная сумма в том же самом отчете значится как грант, полученный авансом на 2020 год от организации со схожим именем — Porticus Auxilium.

И та и другая структуры — фонды состоятельной немецко-голландской семьи Бреннинкмайеров. В 2016-м году Forbes называл их самой богатой семьей Нидерландов. Они в родстве с правящим домом королевства: Альберт Бреннинкмайер в 2012 году женился на принцессе Каролине Бурбон-Пармской, двоюродной сестре короля Нидерландов Виллема-Александра и родственнице Карла фон Габсбурга.

Бреннинкмайеры начинали как продавцы готовых платьев, но теперь их интересы хорошо заметны в финансовом секторе и в энергетике. Как активные инвесторы в возобновляемые источники энергии и добычу газа в Канаде и на Ближнем Востоке — они одни из главных выгодоприобретателей от объявленной Всемирным экономическим форумом (WEF) «большой перезагрузки», и одновременно конкуренты российского «Газпрома». В то же время глава головной компании семьи — COFRA Holding AG — Морис Бреннинкмайер — член WEF.

Перед Второй мировой войной ее представители утверждали, что с момента основания в компании никогда не работал ни один «неариец».

Лишь в 2016 году Морис Бреннинкмайр принес официальные извинения за то, что его семья использовала рабский труд в годы Второй мировой войны и обогащалась за счет принудительной продажи собственности еврейских конкурентов.

В годы Холодной войны компания работала по принципу итальянской мафии — руководящие должности могли получить только члены семьи. Бреннинкмайеров как и Габсбургов, связывали с правыми проамериканскими реакционными кругами в Европе.

В 1979 году группа профсоюзов Международной федерации коммерческих, канцелярских и технических работников в Женеве обвинила их в дискриминации некатоликов и женщин, а также в подрыве профсоюзной деятельности.

Другая структура, которая финансирует Bellingcat — также имеет «семейный» характер. Это Adessium, фонд влиятельной семьи ван Влиет, который еще называют «темной лошадкой» нидерландской филантропии. Его основатели не часто идут на контакт с журналистами, хотя сами являются ярыми сторонниками идей «открытого общества».

Руководитель фонда — Рогир ван Влиет — человек с закрытой биографией. О нем известно не так много, что резко контрастирует с активностью его структуры и вызывает определенные подозрения.

По мнению издания Politico, Adessium «является одним из основных спонсоров некоторых из наиболее влиятельных брюссельских НПО». Семейная структура также финансирует немецких «факт-чекеров» из организации Correctiv. Те, в свою очередь, упоминаются в документах Integrity Initiative — инструмента британского МИД в информационном противостоянии с Россией — как важный элемент их выстроенной сети.

В целом, Adessium спонсирует все тот же набор глобалистских организаций, защищающих «права человека», как и, например, финансист Джордж Сорос.

Cорос здесь, Сорос там

Open Society Foundation Сороса, так или иначе связанное со всеми успешными и не очень попытках смены режимов в интересах Вашингтона — также в списке грантодателей Bellingcat. В 2019-м году они выделили чуть больше 10 тысяч долларов нидерландскому фонду Элиота Хиггинса.

Кроме того, ряд проектов, о которых речь идет на сайте Bellingcat, финансируются через механизм Journalismfund.eu — это бельгинская НКО, в списках грантодателей которой: Adessium, Нидерландская лотерея почтовых индексов, правительство Фландрии и, конечно, Open Society Foundation.

На сайте Journalismfund.eu легко найти самого Христо Грозева. Он на деньги этой структуры в размере семи тысяч евро курировал написание статей, разоблачающих «фаворитов Кремля в Европе». Среди этих материалов — две опубликованы на сайте Bellingcat. В одной рассказывается о «вмешательстве» России в выборы в Македонии. В другой дискредитируется украинская антифашистская партия «Боротьба».

В еще одном проекте Journalismfund.eu — на 7200 евро, коллега Грозева, главный редактор проекта The Insider Роман Доброхотов рассказывает о том, как «многие европейские страны, различные партии и политические деятели получали или хотели получить финансовую поддержку от России».

Рассказывают же о русском влиянии в своих материалах, что Доброхотов, что Грозев — на деньги Сороса. Их проекты финансируются в рамках направления — European Cross-Border Grants — где первым в списке спонсоров идет Open Society.

Другой проект Journalismfund.eu, где засветился Bellingcat — дискредитация французской правозащитной организации — SOS Chrétiens d’Orient (SOSCO), помогающей христианам на Ближнем Востоке. На кампанию против нее в 2020 году было выделено почти 15 тысяч евро.Единственная вина SOSCO, в том, что ее деятели не критикую сирийского президента Башара Асада, помогая христианским семьям, а не семьям боевиков в Сирии.

«Правозащитники» со связями

В 2019 году Bellingcat получил порядка 22 тысяч евро от Human Rights Foundation (HRF). Это американское НПО со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Основал его Тор Хальворссен Мендоса, венесуэльский «защитник прав человека» сын информатора ЦРУ, получивший образование в США. Председатель фонда — другой эмигрант — Гарри Каспаров. Несмотря на заявления о своей прозрачности, источники их финансирования тщательно скрываются.

Ранее президентом HRF был Армандо Вальядерес Перес, кубинский диссидент, отсидевший на Кубе за терроризм.

В 2008 году США лоббировали предоставление HRF статуса НПО-консультанта Экономического и социального совета ООН (ECOSOC).

Human Rights Foundation — активно продвигает агрессивную антироссийскую политику в странах Запада. В частности организует ежегодный «Форум свободы в Осло» вместе с МИД Норвегии (членом НАТО). На мероприятиях выступают «демократические активисты», такие как ненавистник РФ Билл Браудер (заочно осужденный российским судом на 9 лет за экономические преступления), украинский журналист Аркадий Бабченко, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко или Срдья Попович, лидер сербской структуры «Отпор». Последняя консультирует организаторов «цветных революций» по всему миру.

Другой любопытный источник финансирования Bellingcat согласно их единственному опубликованному официальному финансовому отчету — Charity Aid Foundation America (CAF America), выделившие чуть более 12 тысяч евро.

Это американское отделение британской неправительственной организации с сетью по всему миру. Работает CAF и в России. Более того, в 90-е она была ключевой структурой, которая помогла запустить множество НПО в нашей стране.

Это влияние сохраняется до сих пор. Российский CAF (Фонд поддержки и развития филантропии «КАФ») даже не включен в списки иноагентов, хотя в регионах координаторы их проектов активно идут в политику.

Формально — это структура, которая собирает деньги на благотворительные цели, например помощь детям-инвалидам. Поддержка Bellingcat, однако, не вписывается в образ чисто благотворительной организации.

Источники своего финансирования CAF не раскрывает. Формально это агрегатор пожертвований, которые являются анонимными. Однако точно известно, что структура получает гранты от правительства Великобритании. Это указано в официальном реестре британских благотворительных НКО.

Еще одна связь с британским правительством — глава наблюдательного совета CAF — сэр Джеймс Лей-Пембертон, одновременно заместитель директора британской государственной компании UK Government Investments.

Из действительно «частных» средств на балансе Bellingcat можно назвать только 10 тысяч евро от малоизвестного нидерландского фонда Stichting QOSB. Но истинное происхождение и этих средств оказывается скрыто. Единственный источник доходов, судя по документам фонда, поступления от умершей в 2018 году «госпожи Ингрид ван дер Хоф».

Куда меньше открыты данные по фонду Stichting Saxum Volutum, который якобы спонсирует Bellingcat. Известно лишь, что он находится в Амстердаме.

Еще один голландский фонд, поддерживающий Bellingcat — Zandstorm CV Джефа Пеерайера (J.C. Peeraer), который также возглавляет наблюдательный совет исследовательской организации.

Также на официальном сайте Bellingcat в качестве спонсара указана одна из крупнейших британских НПО — Sigrid Rausing Trust. Ее возглавляет наследница шведской династии промышленников Сигрид Раусинг. В 2020 году структура Хиггинса получил 75 тысяч фунтов из этого источника.

Sigrid Rausing Trust щедро финансирует организации, защищающие «права человека», и в особенности ЛГБТ-сообщества.

Еще одна интересная организация, поддерживающая Bellingcat — фонд PAX for Peace, бывшая Pax Cristi — это «христианский» экуменический фонд. Правда, в 2014 году он убрал имя Христа из своего названия. Большая часть статей на сайте Bellingcat в поддержку протеррористической организации «Белые каски», оплачена именно этим фондом.

PAX, в свою очередь, финансируется МИД Нидерландов. Партнерами организации являются также Госдеп США, Евросоюз, Министерства иностранных дел Бельгии, Германии и Норвегии, фонд «Открытое общество» Сороса, Нидерландская лотереей почтовых индексов, фонд Adessium.

Впрочем, в финансовом отчете Bellingcat нет ни следа о средствах, полученных от этой организации. И это несмотря на то, что статьи с припиской «Исследование Bellingcat для этой публикации было поддержано организацией PAX for Peace» публиковались в 2018 и в 2019 годах.

Это демонстрирует, что никакой прозрачности в финансировании организации нет. Когда нужно, финансовые поступления просто не проходят в документах, хотя о них говорится в статьях на сайте.

Расследователи Ее Величества

Финансовый отчет Bellingcat нельзя назвать полностью прозрачным и потому, что фонд скрывает финансирование от Министерства иностранных дел и по делам Содружества Великобритании (FCO). На сайте британского правительства можно найти документ, где указано, что 20 декабря 2018 года организация Хиггинса получила за «профессиональные услуги»1800 фунтов стерлингов.

Сумма не такая уж большая, но показательно, что ее нет в отчетах фонда Stichting Bellingcat, хотя с июля 2018 он уже функционировал в Нидерландах.

Зато в финансовых документах за 2019 год указано — «фонд получил пожертвование от ZINC Network на стартовое мероприятие в размере 5 тысяч евро».

ZINC Network — компания, ранее активно сотрудничавшая с силовыми структурами Великобритании и Австралии. Она была подрядчиком проекта FCO по борьбе с «российским влиянием» в Восточной Европе и Балтии, известного как Consortium. В нем участвовали Reuters, BBC и Bellingcat.

Из официального финансового отчета, опубликованного на сайте Bellingcat, следует, что деньги от ZINC Network они получали непосредственно во время работы проекта Consortium.

Bellingcat также был указан в утечке документов 2018 года в качестве ключевого члена «Сети НКО» ZINC Network . Тогда внимание журналистов привлек тот факт, что среди членов структуры был также Институт государственного строительства (Institute for Statecraft ). Это НКО в свою очередь выступало ширмой для еще одного проекта британского МИД по информационной войне с Россией — Integrity Initiative.

В целом, организация Хиггинса старается не упоминать о своих связях с правительством Великобритании. В частности, на сайте фонда указано, что Bellingcat является партнером в Открытом информационном партнерстве (OIP), без упоминания, что эта инициатива полностью финансируется МИД Великобритании на десятки миллионов фунтов ежегодно.

Непрозрачные и зависимые

Изучение документов и иной информации о финансировании Bellingcat вызывает ощущение недосказанности. Как показывает пример с деньгами от МИД Великобритании или финансируемым МИД Нидерландов Pax for Peace, Bellingcat, не декларирует доходы, которые не хочет раскрывать. Для этого оказалась очень удобна структура в виде двух юридических лиц, нидерландского и британского.

Кроме того, сомнительным является финансирование большинства расследований, где обвиняется Россия, из неких «личных средств». Это может быть прикрытие расходов со стороны заинтересованных третьих лиц, в том числе спецслужб определенных стран.

Наконец, даже та скупая информация, которую раскрывает Bellingcat, показывает, что финансируется организация из сомнительных источников.

Коррупция, финансирование убийц, связи с террористами, участие в тайных операциях британского правительства, продвижение и поддержка идеологов и практиков «цветных революций», постыдное наследие фашистского прошлого — все это всплывает, стоит лишь углубиться даже в тех инвесторов Bellingcat, которые оказались на виду.

Ни о какой независимости и прозрачности Bellingcat говорить не приходится. В противном случае, они занялись бы разоблачением собственных инвесторов, но представить такое невозможно.