Принц Эндрю рассказал о состоянии королевы Елизаветы II после смерти мужа

Лондон, 11 апреля. Смерть герцога Эдинбургского Филиппа оставила «пустоту» в жизни Елизаветы II. О состоянии британской королевы рассказал ее сын принц Эндрю.

Герцог Эдинбургский Филипп умер 9 апреля в возрасте 99 лет. В браке с Елизаветой II они вырастили четверых детей. Самый старший из них — принц Уэльский Чарльз, а младший — граф Уэссекский Эдвард. Герцог Йоркский Эндрю третий ребенок Елизаветы II и Филиппа. В порядке престолонаследования он занимает восьмое место.

«Мы потеряли дедушку нации. Королева, как вы догадываетесь, невероятно стойкий человек. Она сказала, что уход из жизни оставил огромную пустоту в ее жизни. Однако мы, как семья, как близкие люди, будем рядом, чтобы оказать ей необходимую поддержку», — отметил Эндрю в интервью.

Известие о смерти принца Филиппа стало шоком не только для королевской семьи, но и для подданных. Королеву и приближенных продолжают поддерживать неравнодушные по всему миру. И, возможно, трагедия сможет примирить принца Гарри со своей семьей, отношения с которой испортились после интервью для шоу Опры Уинфри.