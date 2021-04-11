«Душа» завоевала премию BAFTA в категории «Лучший анимационный фильм»

Лондон, 11 апреля. Победу в категории «Лучший анимационный фильм» одержала лента «Душа» на премии BAFTA. Мультфильм создали режиссеры Пит Доктер и Кемп Пауэрс.

74-я премия вручения наград Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) началась 11 апреля. Прямую трансляцию ведет вещательная корпорация Би-би-си. Церемония проходит в Альберт-холле Лондона. Из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, выбран онлайн-формат. Ведущими BAFTA стали радиодиджей Дермот О’Лири и журналистка Эдит Боуман. Перед оглашением победителей они почтили память умершего принца Филиппа, супруга королевы Елизаветы II.

Кроме мультфильма «Душа» награду получили Флориан Зеллер и Кристофер Хэмптон за ленту «Отец» в категории «Лучший адаптированный сценарий». Джошуа Джеймс Ричардс стал лауреатом премии за операторскую работу в «Земле кочевников».