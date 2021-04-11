Следовавший в Петербург авиалайнер Azur Air экстренно возвращается в Сочи

Сочи, 11 апреля. Вылетевшее в Петербург воздушное судно авиакомпании Azur Air возвращается в Сочи по причине возможной разгерметизации кабины. На борту на данный момент находится 190 пассажиров.

Соответствующее решение принял экипаж пассажирского судна. По имеющейся информации, приземление лайнера в воздушной гавани Сочи запланировано на 22:05 по московскому времени.

Недавно по меньшей мере пять рейсов в аэропорте Якутска были задержаны по причине несоответствующих метеорологических условий. В городе наблюдался сильный снегопад и минусовая температура.