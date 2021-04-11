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Юрист рассказал, что грозит курской учительнице за совращение учеников

Юрист рассказал, что грозит курской учительнице за совращение учениковКурск, 11 апреля. Учительницу одной из курских школ обвинили в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних. В беседе с ФАН ситуацию прокомментировал юрист Олег Никитин.

Известно, что у подозреваемой женщины есть семья — супруг и малолетний ребенок. Следователи отметили, что в 2020 году педагогом были совершены насильственные действия сексуального характера в отношении своего 12-летнего ученика. Также, она обсуждала с ним темы сексуального характера в социальных сетях и мессенджерах. Помимо этого, в 2018 году женщина совершила развратные действия без применения насилия в отношении 14-летнего подростка.

В этом году 1 февраля районный суд поместил обвиняемую под домашний арест.

Олег Никитин объяснил, что согласно ст. 134 УК РФ, курянке могут вынести наказание в виде обязательных и принудительных работ. Также ей может грозить ограничение или лишение свободы на срок до четырех лет.

«Проблема никуда не исчезнет, поскольку здесь причина в психическом отклонении, и она есть и будет. Однако необходимо тщательнее проводить отбор на должность педагогов», — заключил юрист.

Ранее ФАН сообщал, что Курский перинатальный центр заплатит курянке 1 миллион рублей в качестве моральной компенсации за смерть ребенка.

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