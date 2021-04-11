«Локомотив» нанес поражение «Спартаку» в московском дерби РПЛ

Москва, 11 апреля. Футбольный клуб «Локомотив» победил «Спартак» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) впервые с 2017 года. Встреча прошла на «РЖД-Арене» и закончилась со счетом 2:0.

Итоговый счет матча определился в первом тайме. На 22-ой минуте гол забил Франсуа Камано, а в концовке первой половины игры отличился Федор Смолов. На 45-й минуте прямую красную карточку получил защитник «красно-белых» Айртон за фол последней надежды, пишет RT.

«Локомотив» четыре года не обыгрывал «Спартак» в чемпионате России. Последняя победа «железнодорожников» над своим оппонентами произошла в августе 2017 года. Тогда матч закончился со счетом 4:3.

Недавно стало известно, что петербургский «Зенит» стал самым убыточным российским клубом по итогам прошлого сезона. Его дефицит финансов составил 2,35 млрд рублей.