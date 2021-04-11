Представитель Совфеда подтвердил поездку Валентины Матвиенко в Казахстан

Москва, 11 апреля. Председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко посетит Казахстан. Она примет участие в заседании комитетов по международным делам СФ и парламента республики.

Об этом сообщил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров также заявлял, что Валентина Матвиенко посетит Казахстан с рабочим визитом в конце апреля.

«Мы продолжаем практику работы в формате совместных заседаний партнерских комитетов по международным делам. На конец апреля в Казахстане в рамках официального визита председателя Совета Федерации такое заседание планируем», — сказал Карасин.

Ранее Матвиенко рассказала, когда в России могут снять большую часть ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.