Тимати откровенно рассказал участнице «Холостяка» о бывшей

Дубай, 11 апреля. Рэпер Тимати, который стал новым участником шоу «Холостяк», откровенно рассказал, что никогда не оборвет связи со своими бывшими девушками.

У музыканта есть двое детей от разных женщин: дочь Алиса от модели Алены Шишковой и сын Ратмир от Анастасии Решетовой. Со своими бывшими возлюбленными Тимати поддерживает общение и регулярно встречается. В новом выпуске «Холостяка» он отправился на свидание с участницей Ларой Лепп и у них состоялся интересный разговор. Девушка спросила «жениха» о его отношениях с бывшими женщинами и тот заявил, что всегда готов прийти им на помощь.

«Даже если мы год-два не общались. О чем-то попросить, о чем-то спросить, посоветовать, попросить помощи. Я всегда приду на помощь», — сказал он.

Лепп на удивление прониклась словами Тимати и сказала, что уважает и поддерживает его решение. Она восхитилась тем, что музыкант занимается воспитанием своих детей, несмотря на разрыв отношений с их матерями. Рэпер также заявил, что женщина всегда должна стоять за его спиной и что на проекте больше не будет белых роз. После этих слов он вручил трем девушкам черные цветы.