Ровно два года назад завершилась Суданская революция. По ее итогам в государстве сформировали Сверенный совет под руководством Абдель Фаттаха аль-Бурхана и переходное правительство, премьер-министром которого стал Абдалла Хамдок.

С 11 апреля 2019 года государственные структуры пытаются вывести страну из кризиса. Однако в результате власть все больше подпадает под влияние Запада.

Международная редакция Федерального агентства новостей разобралась, как революция повлияла на развитие Судана и какие силы вмешиваются в дела республики.

Развитие протеста

Общественные волнения в восточноафриканской стране начались в декабре 2018 года. Тогда граждане вышли на уличные протесты с требованием повысить уровень жизни и разрешить экономический кризис.

Народ адресовал претензии президенту Омару аль-Баширу, который руководил государством почти 30 лет. Но митингующих разгоняли местные правоохранительные органы, применяющие слезоточивый газ и боевое оружие. Возмущенные демонстранты в ответ устраивали беспорядки и поджигали автомобильные покрышки.

Для прекращения протестных акций власти ввели комендантский час, чрезвычайное положение и приостановили занятия в учебных заведениях. Несмотря на это, люди продолжали требовать смены режима и выходить на массовые марши еще на протяжении нескольких месяцев.

Весной в противостояние вмешалась суданская армия, которая выступила на стороне митингующих. Военнослужащие начали конфронтацию с полицией, в результате чего погибло несколько человек.

Бойцы арестовали Омара аль-Башира и отправили его в отставку 11 апреля. Министр обороны Авад ибн Ауф сделал официальное заявление, где рассказал о роспуске правительства и назвал себя главой Военного совета. Однако уже через сутки на эту должность назначили Абдель Фаттаха аль-Бурхана, которому перешло управление республикой.

Военное руководство



Назначение нового руководителя Судана стало поводом для праздника. Экс-глава Авад ибн Ауф подвергался критике со стороны граждан из-за связи с Аль-Баширом и эскалации ситуации на спорных территориях в регионе Дарфур.

Тогда как Аль-Бурхан не участвовал в махинациях, отстаивал интересы народа, вел переговоры с оппозицией и занимал должность главного инспектора вооруженных сил. Жители считали, что он сможет сформировать правительство, которое стабилизирует страну.

Новый глава не разочаровал суданцев. Так, в качестве своего заместителя он назначил руководителя сил быстрой поддержки Мухаммада Хамдана Декло. Последний активно занимается общественной деятельностью и работает над обеспечением безопасности граждан. По его инициативе также удалось подписать мирное соглашение в Джубе

Суверенный военный совет поддержал ряд государств, в том числе Саудовская Аравия, Египет и Россия. Москва тоже подтвердила готовность сотрудничать с Хартумом. Однако не все политические акторы страны действуют на благо народа.

Движение против системы

Граждане уже не первый год выступают против либерального правительства, которое возглавляет премьер-министр Абдалла Хамдок, назначенный на пост в конце 2019 года. Он игнорирует жалобы суданцев и эскалирует кризис в регионе.

Жители утверждают, что руководство политика привело к росту преступности и падению экономики. Они заявляют, что даже при Омаре аль-Башире страна находилась в менее тяжелом состоянии. Сейчас люди живут при дефиците топлива и продуктов первой необходимости.

Положение обострилось во время пандемии коронавируса. Правительство не смогло обеспечить грамотную работу сферы здравоохранения, что спровоцировало распространение эпидемии и заражение сотрудников больниц.

Одна из последних демонстраций против Хамдока прошла в январе текущего года. Суданцы требовали свергнуть премьера, который вместо разрешения затяжного кризиса реализовывал личные интересы и проводил заграничные визиты.

Неудовлетворенность граждан подтвердило и социологическое исследование, проведенное специалистами Фонда защиты национальных ценностей. Его президент Максим Шугалей заявил, что народ разочарован итогами революции и не готов принять ее результат. Одним из последствий политических преобразований стало обесценивание местного фунта в десять раз.

Третьи лица



Хамдок надеялся на поддержку выбранной тактики со стороны Соединенных Штатов Америки. В результате госсекретарь США Майк Помпео назвал его режим перспективным и выразил желание укрепить с ним сотрудничество.

Западные страны оказывают влияние на действия премьер-министра. Политик принимает решения, позволяющие иностранным компаниям интегрироваться в суданскую экономику и военную сферу. Так, он встречался с представителем AFRICOM, который известен своими провокациями на территории африканского континента.

Однако на данный момент республика не может выйти из кризиса без поддержки международного сообщества. Попытки стабилизировать его силами местного правительства не увенчались успехом — эскалация конфликта в государстве продолжается.

Непрекращающиеся митинги и дефицит поможет прекратить только иностранное финансирование. Поэтому суданские власти пошли на поводу у США, чтобы получить доступ к денежным дотациям.

Следствием уступок стало исключение Хартума из списка стран-террористов. Заключение договора подтвердил президент Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео.

Судан также обязался выплатить Вашингтону 335 млн долларов. Средства являются компенсацией за теракты в американских посольствах двадцатилетней давности. Восточноафриканская страна отдала крупную сумму, несмотря на непрекращающийся кризис в собственном государстве.



Итоги



За последние два года власти не смогли самостоятельно разрешить экономический кризис. Граждане до сих продолжают выходить на митинги с требованием устранить дефицит продуктов питания и топлива.

Для исправления ситуации правительство попросило финансовую помощь у Запада. Чтобы заручиться поддержкой, Судану пришлось пожертвовать суверенитетом и согласиться на зависимость от Вашингтона. Теперь Хартум идет на уступки и выполняет невыгодные условия сделок.