Британка рассказала, сколько заработала на сходстве с Кейт Миддлтон

Лондон, 11 апреля. Жительница Британии Габриэлла Дуглас похвасталась, что благодаря сходству с супругой принца Уильяма Кейт Миддлтон она заработала на квартиру в Лондоне.

По словам Дуглас, она работала в агентстве двойников и получала до 1000 фунтов в день. Ее приглашали на корпоративы и частные вечеринки в качестве двойника герцогини Кембриджской, сообщает газета The Sun. Британка заявила, что работала не только ради денег, но и получала колоссальное удовольствие.

«Я познакомилась с прекрасными людьми, у меня было множество интересных встреч», — прокомментировала Габриэлла в интервью британскому изданию.

Женщина притворялась Кейт Миддлтон несколько лет, за это время она собрала деньги на недвижимость на юго-западе Лондона. Сейчас Дуглас живет там со своим мужем Майклом и двумя семимесячными дочерьми-близняшками. Британка добавила, что из-за рождения малышек пока не может работать двойником.

Ранее стилист Аманда Кук Такер заявила, что пышные волосы супруги принца Уильяма очень тяжело укладывать. При работе с Кейт Миддлтон она использует несколько щеток, гребней и щипцов для завивки, а также специальный мусс и лак.