Певица Ольга Бузова назвала три своих заветных желания

Москва, 11 апреля. Телеведущая и певица Ольга Бузова призналась, что главные ее желания очень «жизненные и простые». Как и многие российские женщины, артистка мечтает о семейном счастье.

Звезда «Дома-2» Ольга Бузова пожет похвастаться успешной карьерой как на телевидении, так и в музыкальной сфере. Однако для полного счастья певицы нужны не только популярность и успех. Оказалось, что звезде не хватает в жизни искренних отношений с любимым человеком. Откровенное признание Бузова сделала в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

«Я хочу любить и быть любимой. Хочу дом, собаку и детей», — рассказала артистка.

Несмотря на плотный график, она не теряет надежды, что в скором времени встретить своего единственного, и тогда исполнятся ее заветные желания. Пока же в сердечных делах Бузову преследуют одни разочарования. В январе этого года певица со скандалом рассталась со своим возлюбленным, рэпером Давидом Манукяном после почти двух лет отношений.

Разрыв оказался настолько болезненным для звезды, что даже спустя месяцы она эмоционально реагирует на все упоминания о экс-бойфренде. А вот сам Давид Манукян недавно высмеял громкое расставание с певицей. В своем Instagram-аккаунте он опубликовал шуточный ролик, в котором с юмором показал, чего же «натерпелся» за два года отношений с Бузовой.