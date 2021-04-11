Полина Диброва рассказала об отношениях с мужем

Москва, 11 апреля. Модель и победительница многочисленных конкурсов красоты Полина Диброва рассказала о своих отношениях с 61-летним телеведущим Дмитрием Дибровым.

Полина Наградова (девичья фамилия Дибровой) вышла замуж за известного журналиста в 2009 году. Она родила троих сыновей — Илью, Александра и Федора, которыми очень гордится. По словам 32-летней модели, у их брака были разные периоды из-за серьезной разницы в возрасте.

«Между нами 30 лет разницы. Дима действительно относится ко мне как к дочери. Особенность такого брака в том, что тебе не нужно никому ничего доказывать», — прокомментировала Диброва в интервью «СтарХиту».

Она пояснила, что у каждого из супругов своя роль. Дмитрий Дибров в некотором смысле продолжает ее «воспитывать» до сих пор. Полина уверена, что только благодаря его мудрости и наставничеству она не совершила многих ошибок.

Ранее супруга Диброва пожаловалась поклонникам, что 61-летний журналист не хочет заниматься спортом. По мнению светской львицы, муж нуждается в регулярных тренировках для укрепления здоровья. Полина уверена, что так он покажет хороший пример своим сыновьям.