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Польский политолог призвал спасать Украину от самой себя

Польский политолог призвал спасать Украину от самой себя

Варшава, 11 апреля. Деструктивные тенденции, которые сегодня происходят на Украине, были заложены в привнесенных в Незалежную извне идеологиях. Об этом заявил польский политолог Конрад Рэнкас.

По словам эксперта, идеологии украинских националистов Степана Бандеры или Дмитрия Донцова, которые в настоящее время являются едва ли не основополагающими в стране, сводятся к навязыванию украинцам веры в то, что у них есть только враги.

Конрад Рэнкас считает, что в результате такая нация впадает в паранойю и становится склонна к патологическому поведению, какое, например, было во время ужасной Волынской резни (массового уничтожения Украинской повстанческой армией этнического польского гражданского населения).

«Безумие на берегах Днепра продолжается. Подобная шизофрения у целого государства имеет свою неизбежную фазу спада и неизбежный финал — самоубийство. Собственно, оно и является целью тех, кто «заразил» Украину этой болезнью. И никакой карантин тут не поможет», — считает эксперт.

Польский политолог убежден, что Украину нужно срочно лечить и спасать от самой себя.

Ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике обвинили Вооруженные силы Украины в размещении 49 единиц техники в населенных пунктах Донбасса.

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