Джей Ло без помолвочного кольца удивила фанатов

Доминикана, 11 апреля. Американская певица Дженнифер Лопес поделилась фотографиями в спортивном костюме и озадачила фанатов отсутствием дорого помолвочного кольца.

На личной странице звезды в Instagram появилось новое фото, которое она, вероятно, сделала в Доминикане. Там звезда снимается в фильме. Пока поп-дива с головой погружена в работу, поклонники не устают обсуждать ее личную жизнь. На снимке она позировала в спортивном костюме из широких молочных штанов и такого же цвета кроп-топе.

Фанаты обратили внимание, что на певице не было кольца, которое ей подарил бойфренд Алекс Родригес. Спортсмен встал на одно колено и вручил возлюбленной украшение с 15-каратным бриллиантом, стоимость которого составила около пяти миллионов долларов. Фанаты были удивлены.

«Сохраняйте спокойствие и работайте в выходные», — написала она.

В Сети ранее поползли слухи, что Джей Ло разорвала помолвку из-за неверности Родригеса. Зарубежные таблоиды не исключают, что виной тому могли стать измены спортсмена. Однако певица заявила, что все это ложные выводы. По ее словам, в их отношениях действительно есть проблемы, но они пытаются решить их вместе.